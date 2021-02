Sei alla ricerca di una guida che possa indicarti quelli che sono attualmente i migliori smartphone con display AMOLED presenti sul mercato? Beh, l’hai appena trovata! In questo approfondimento andremo ad indicarti i dispositivi più interessanti che dispongono di questa particolare caratteristica.

La tecnologia AMOLED infatti rende più chiaro e luminoso ciò che viene proiettato sul display, e poter contare su di essa vuol dire avere a disposizione immagini e colori sempre nitidi e dettagliati. Ma bando agli indugi: ecco la nostra selezione.

Migliori smartphone con display AMOLED

Uno smartphone con un ottimo display ha sicuramente una marcia in più rispetto agli altri. Lo sai, ed è per questo motivo che stai cercando dei validi consigli sui migliori smartphone con display AMOLED. Perciò nelle prossime righe avrai a disposizione una lista che ti darà un quadro chiaro di quelli che sono i device più interessanti. Buona lettura!

Xiaomi Mi 10 Lite

Il primo modello che vogliamo consigliarti è Xiaomi Mi 10 Lite, ovvero uno dei pochi smartphone non top di gamma ad avere un display AMOLED FHD+ con tecnologia HDR10+. E quindi se stai cercando un device di fascia economica con questa caratteristica, vai su MI 10 Lite ad occhi chiusi.

Stupisce anche per altre sue caratteristiche, come ad esempio il potente chipset Snapdragon 765G con 5G, che è tra i migliori di Qualcomm per quanto riguarda la fascia medio-alta. Abbinato ad esso, una RAM da 6GB e 128 GB di memoria interna. La batteria è da 4160 mAh, per un’autonomia di più di una giornata.

Arriviamo al comparto fotografico: possiede un sensore principale da 48 MP f/1.8, grandangolare da 8 MP e un paio di lenti da 2 MP per macro e profondità.

Realme X50 Pro

Un top di gamma dal rapporto qualità-prezzo eccezionale? Realme X50 Pro è la risposta: si tratta di uno smartphone che alle ottime prestazioni generali affianca caratteristiche tecniche veramente notevoli, come ad esempio proprio il display AMOLED da 6,44″ con risoluzione 1080 x 2400 pixel e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Dicevamo delle prestazioni impeccabili: merito del processore Qualcomm Snapdragon 865, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ottima anche la batteria da 4200 mAh, che permette di superare la giornata di utilizzo.

Il comparto fotografico è composto da un modulo da 4 camere posteriori (64 + 12 + 8 + 2 MP, con grandangolo e zoom ottico) e due anteriori (32 + 8 MP). C’è il supporto al 5G.

Oppo Reno 4

Proseguiamo con la nostra selezione dei migliori smartphone con display AMOLED rimanendo in un range di prezzo sotto i 1000 euro, ma presentandoti un vero top di gamma: stiamo parlando di Oppo Reno 4 Pro. Possiede un display AMOLED da 6,5″ con refresh rate a 90 Hz, risoluzione FHD+ e certificazione HDR10+.

A livello di prestazioni, monta un processore Snapdragon 765G, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria da 4000 mAh fa superare la giornata di utilizzo in tutta scioltezza. Presente il supporto alla ricarica rapida da 65W.

Il comparto fotografico è un altro suo punto forte: dispone infatti di una tripla fotocamera posteriore da 48 + 13 + 12 MP con OIS, luminosa apertura f/1.7 e grandangolo. Ottimi anche i video, dotati di stabilizzazione ottica e HDR.

Samsung Galaxy S21 Ultra

L’ultimissimo top di gamma della casa coreana è Samsung Galaxy S21 Ultra, che fa debuttare il nuovo display Dynamic AMOLED 2X LTPO, caratterizzato dalla risoluzione Quad HD+ e dalla compatibilità con la tecnologia HDR10+. Semplicemente il miglior schermo sul mercato, anche perchè riesce ad adattare il refresh rate in automatico in base al contenuto visualizzato a video.

Prestazioni: gira alla grande grazie al processore Exynos 2100, abbinato a 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Davvero notevole, insomma, e la sua batteria è da addirittura 5000 mAh: dura tantissimo.

C’è il supporto alla S Pen e il comparto fotografico è caratterizzato da una quadrupla fotocamera posteriore da 108, 10, 10 e 12 MP con sensore grandangolare e zoom ottico 10X. Risulta perfetta in ogni situazione.

iPhone 12 Pro

Non poteva mancare all’appello un dispositivo di casa Apple, e la scelta è ricaduta su iPhone 12 Pro, che si vanta di avere il miglior schermo di sempre per quanto riguarda i melafonini. Il pannello in questione è un Super Retina XDR OLED da 6,7″ con risoluzione 2K 2778 x 1284 pixel. Dispone inoltre della tecnologia HDR10, Dolby Vision e True Tone.

Le performance di iPhone 12 Pro sono incredibili: è potentissimo. Merito senza dubbio del nuovo processore Apple A14 Bionic esa core, abbinato a 6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria è da 3687 mAh: usandolo a pieno ritmo arriva a fine giornata con ancora un po’ di carica residua.

Niente da dire anche con riferimento al comparto fotografico, caratterizzato da una tripla fotocamera da 12 MP con 2 dei sensori dotati di OIS, con apertura f/1.6, grandangolo e zoom ottico. Semplicemente fantastica.

Migliori smartphone con display AMOLED: conclusioni

Ora dovresti avere le idee più chiare riguardo i migliori smartphone con display AMOLED. Aggiorneremo costantemente questa guida con le ultime uscite, per cui avrai sempre una panoramica aggiornata. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima, a presto!