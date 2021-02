Sei alla ricerca di una guida che possa indicarti nel dettaglio quali sono i migliori smartphone Samsung 2021? Molto bene, l’hai appena trovata! In questo approfondimento andremo ad indicarti quelli che riteniamo essere i dispositivi del celeberrimo brand sudcoreano più interessanti presenti sul mercato.

Andremo a selezionare in particolare alcuni dispositivi della fascia più economica, altri di quella media e infine i top di gamma prodotti da Samsung. Prenditi dunque qualche minuto di tempo libero: siamo sicuri che, una volta terminata la lettura dell’articolo, avrai un quadro più chiaro di tutto. Ma bando agli indugi, partiamo!

Migliori smartphone Samsung 2021

Da qualche giorno stai pensando di cambiare il tuo vecchio smartphone, ma non hai ben chiaro su quale dispositivo orientare il tuo investimento? Dunque, sei alla ricerca di qualche consiglio? Beh, allora sei capitato nel posto giusto al momento giusto: nelle prossime righe ti diremo quelli che sono attualmente a nostro giudizio i migliori smartphone Samsung 2021. Buona lettura!

Samsung Galaxy M31

Partiamo con un modello della fascia medio-bassa, ma dalle caratteristiche che lo rendono uno dei più interessanti sotto i 300 euro. Stiamo parlando di Samsung Galaxy M31, caratterizzato innanzitutto da uno schermo Super AMOLED da 6,4″ e 1080 x 2340 pixel, mentre sotto la scocca monta un processore Exynos 9611 octa-core con refresh rate fino a 2.3 GHz.

A livello di prestazioni, da menzionare i 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibili, ma il suo grande punto di forza è la batteria da ben 6000 mAh. C’è anche il supporto alla ricarica rapida.

Dal punto di vista di foto e video, integra una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con apertura f/1.8 wide + 8MP con apertura f/2.2 ultrawide + 5MP con apertura f/2.4 macro + 5MP con apertura f/2.2 depth. Presente inoltre una selfie camera da 32 MP con apertura f/2.0, capace di registrare video a 4K/30fps o 1080p/30fps.

Samsung Galaxy M51

Il secondo modello che vogliamo proporti è Samsung Galaxy M51, smartphone che ha nella sua enorme batteria il proprio principale punto di forza. Addirittura da 7000 mAh: ciò consente di avere un’autonomia veramente notevole, ma questa non è l’unica caratteristica di rilievo per questo ottimo mid-range.

Infatti è davvero molto bello anche il display Super AMOLED Plus da 6,7″ con cornici molto sottili e design Infinity-O. Notevole anche il processore Qualcomm Snapdragon 730, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibli tramite microSD.

Molto buono anche il comparto fotografico, che può contare su quattro sensori al posteriore (quello principale è da 64 MP) e selfie camera da 32 MP.

Samsung Galaxy S10 Lite

Proseguiamo con la nostra selezione dei migliori smartphone Samsung 2021 con un device di fascia medio-alta che ci ha ben impressionato in questi due anni: ci riferiamo a Samsung Galaxy S10 Lite, dispositivo dotato di un ottimo display Super AMOLED Full HD+ da 6,7″ (i pannelli di casa Samsung sono come sempre luminosi e ben costruiti).

Per quanto concerne le prestazioni, monta un processore Snapdragon 855 octa-core, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria è da 4500 mAh, c’è la ricarica rapida.

Infine, molto buono anche il comparto fotografico, composto da una fotocamera tripla posteriore da 48 MP + 12 MP + 5 MP e da una fotocamera selfie da 32 megapixel

Samsung Galaxy Note 20

E qui siamo già ai top di gamma: Samsung Galaxy Note 20 è sicuramente uno smartphone di altissimo livello, caratterizzato innanzitutto per la presenza di una S-Pen estraibile dalla scocca in maniera molto semplice e comoda, che consente di prendere appunti e di eseguire velocemente alcune operazioni.

Le sue caratteristiche tecniche sono di pregevole fattura: dispone di un ottimo display AMOLED da 6,7″ FHD+ e monta un processore Exynos 990 abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Dentro ha una batteria da 4300 mAh.

A livello di comparto fotocamera, annovera tre camere: il sensore principale è da 12 MP, accompagnato ad uno zoom ibrido 3x stabilizzato, e una camera ultra grandangolare. Inutile sottolineare come sia le foto che i video vengano estremamente bene.

Samsung Galaxy S21+

E chiudiamo la nostra lista con il più recente dei top di gamma della casa sudcoreana, ovvero Samsung Galaxy S21+. Dotato di uno schermo bellissimo da 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, questo device monta il nuovo processore Exynos, che lo rende veramente uno dei migliori a livello prestazionale.

Abbinato ad esso, ecco 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (c’è anche la versione da 256 GB). Grazie alla batteria da 4800 mAh, garantisce un’autonomia di durata di ben 7 ore con schermo acceso. Riesce dunque ad arrivare a sera tranquillamente.

Il comparto fotografico è identico ad S21: sensore principale da 12 MP (f/1.8), zoom ibrido 3x da 64 megapixel (f/2.0) e ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 12 megapixel (f/2.2).

Migliori smartphone Samsung 2021: conclusioni

Ora dovresti avere una panoramica chiara ed esaustiva sui migliori smartphone Samsung 2021. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima, ricordandoti che questa guida verrà periodicamente aggiornata nel momento in cui in questi mesi usciranno nuovi modelli. A presto!