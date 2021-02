Sei alla ricerca di una guida che possa indicarti nel dettaglio quali sono i migliori smartphone con jack audio presenti attualmente sul mercato? Molto bene, l’hai appena trovata! In questo approfondimento abbiamo selezionato apposta per te i device che possiedono ancora questa caratteristica.

Infatti la maggior parte dei modelli recenti non dispone più dell’ingresso per il jack audio: una scelta ben precisa, volta a privilegiare l’utilizzo delle cuffie wireless. Tuttavia, ci sono dispositivi assolutamente recenti che lo integrano: andiamo a scoprire quali sono i più interessanti.

Migliori smartphone con jack audio

Di recente hai iniziato a ragionare sull’acquisto di un nuovo smartphone: questo però deve assolutamente avere una caratteristica, ovvero l’integrazione del jack audio, che sta a poco a poco scomparendo da tutti i dispositivi in uscita o usciti negli ultimi mesi.

Per questo motivo hai bisogno di qualche consiglio su quelli che sono attualmente i migliori smartphone con jack audio. Beh, in tal caso sei proprio capitato nel posto giusto al momento giusto! Prenditi qualche minuto di tempo libero: siamo sicuri che, una volta terminata la lettura, avrai un quadro più chiaro di tutto. Partiamo!

Redmi Note 9 Pro

Iniziamo con un modello economico: stiamo parlando di Redmi Note 9 Pro, smartphone di fascia bassa ma che regala diverse soddisfazioni. Si presenta con un display da 6,67″ Full Screen con protezione Gorilla Glass 2.0, mentre a livello di prestazioni monta un processore Snapdragon 720G octa-core abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Ottima la batteria da 5020 mAh con ricarica veloce, che permette un utilizzo fino a 16 ore di navigazione continua, 147 ore di musica e 13 ore di gioco. Lato fotocamera, abbiamo una camera frontale da 16 MP e una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP+8MP+5MP+2MP.

Ovviamente è presente l’ingresso per il jack audio 3,5 mm. Se stai cercando qualcosa di economico, è il primo smartphone della lista.

Xiaomi Poco X3 NFC

Rimaniamo sempre sulla stessa fascia di prezzo con un vero best buy: ci riferiamo a Xiaomi Poco X3 NFC, device mid-range ma dalle caratteristiche tecniche veramente notevoli considerando soprattutto il prezzo a cui viene venduto. Ottimo innanzitutto il suo display IPS da 6,67″ FHD+.

Le prestazioni sono di alto livello: merito del processore Qualcomm Snapdragon 732G, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibili tramite microSD. Anche l’autonomia regala soddisfazioni, grazie alla batteria da 5160 mAh, che permette di arrivare a fine giornata di utilizzo intenso con un buon 30% di carica residua.

Per quanto concerne invece il comparto fotografico, i quattro sensori (il principale Sony da 64 Megapixel f/1.8, il grandangolare da 13MP f/2.2., il sensore macro da 2MP e quello depth da 2MP) e la fotocamera anteriore da 20 Megapixel permettono di scattare foto superiori alla media degli smartphone venduti a queste cifre. Ingresso jack audio da 3,5 mm presente.

Realme X2 Pro

Proseguiamo con la nostra lista dei migliori smartphone con jack audio salendo sicuramente di livello: Realme X2 Pro è un device che strizza l’occhio ai top di gamma del mercato. Ha un display SUPER AMOLED da 6,4″ con risoluzione da 2340 x 1090 pixel.

Sugli scudi le sue prestazioni, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus octa core, abbinato a ben 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Molto buona anche l’autonomia che riesce a garantire.

La fotocamera è caratterizzata da un sensore principale da 64 MP f/1,8, ed è stabilizzata otticamente. Le foto sono davvero buone, specie di giorno. Concludiamo con il reparto connettività, che vede protagonisti il jack audio da 3,5 mm e il lettore di impronte digitali sotto al display, preciso e rapido.

Migliori smartphone con jack audio: conclusioni

Come puoi aver constatato, non sono molti i dispositivi con questa caratteristica in particolare che meritano davvero. In effetti, tutti i top di gamma usciti di recente (ma anche negli ultimi due anni!) ne sono sprovvisti. Ad ogni modo, aggiorneremo periodicamente questa guida sui migliori smartphone con jack audio, ma per il momento è tutto. Alla prossima!