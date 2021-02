Offerte Amazon oggi, tante smart TV Samsung in promo

Tra le offerte Amazon oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo la presenza di diverse smart TV Samsung molto belle proposte ad un prezzo ribassato veramente notevole.

Il primo modello che vogliamo segnalarti è questa Samsung TV Qled da 55″ della serie Q64T, dotata di risoluzione Ultra HD 4K, quantum HDR con dual LED e processore quantum lite per immagini ancora più nitide. Ha alexa integrata. In questo momento costa 659 euro invece di 699 euro.

Saliamo di livello invece con l’altro televisore in offerta, ovvero questa Samsung TV QLED da 55″ della serie Q70T, dotata di risoluzione Ultra HD 4K e processore quantum 4K e quantum HDR con dual LED. In questo momento costa 829 euro anzichè 1199 euro.

Concludiamo con il modello migliore di questo tris: stiamo parlando di una smart TV Samsung QLED da 75″ della serie Q74T, dotata di una risoluzione Ultra HD 4K. Ha Alexa integrata. Ora costa 1799 euro anzichè 1949 euro.

In sintesi, si tratta di occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promo in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.