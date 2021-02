Smart TV in offerta su Amazon, eccone una splendida di LG

Se stai cercando una nuova smart TV in offerta, questo potrebbe essere il momento giusto: infatti, su Amazon ci sono diversi modelli LG in promozione.

Una di queste è il modello di serie 75UN71006LC è una smart TV da 75″ con display LED IPS 4K con risoluzione Ultra HD. Le sue prestazioni sono eccezionali: merito del processore quad core, che riproduce immagini ancora più nitide e dettagliate.

Come sistema operativo integra la nuova versione del webOS 5.0, che annovera tutte le principali app dello streaming e più in generale una rapidità ed efficienza di utilizzo che ti farà apprezzare l’esperienza offerta da questo televisore.

Il dispositivo è inoltre compatibile con tutti gli assistenti vocali: Alexa, Google Assistant, Apple AirPlay 2 e Apple HomeKit. Veniamo al prezzo: in questo momento questa smart TV LG è proposta alla cifra di 949 euro, e possiamo garantirti che sotto i 1000 è davvero un affare.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare LG UHD TV 75UN71006LC al prezzo scontato di 949 euro.