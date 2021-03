Mpos, le caratteristiche e i vantaggi principali

Volete scegliere un POS mobile? Il POS senza fili è un dispositivo che permette di effettuare un pagamento in digitale per un libero professionista, un’attività commerciale, una artigianale oppure per un imprenditore, senza avere troppe spese e soprattutto, in modo veloce e pratico.

Optare per un mPOS, vi darà la possibilità di scegliere un prodotto che permetterà di rispettare l’obbligatorietà della legge di bilancio 2020 senza però, avere dei costi esorbitanti. Con la legge di bilancio 2020, infatti si è stabilito a partire dal primo luglio dello stesso anno di rendere il POS obbligatorio.

Ebbene, le aziende quindi devono adeguarsi, così come anche i professionisti e vari tipi di attività economiche. Ecco perché, molti, per cercare di rispondere a queste esigenze ed inoltre, anche per iniziare a far funzionare questo sistema in maniera pratica, hanno deciso di scegliere un POS mobile.

Pos portatile, quali sono le sue caratteristiche?

La scelta del POS portatile, di solito arriva in quanto permette un’installazione ed un utilizzo molto più semplice rispetto a un terminale POS di tipo classico. Infatti, il POS classico va ad attaccarsi alla linea telefonica e questo potrebbe essere un grande svantaggio.

Il POS portatile invece, non ha bisogno dell’attacco alle linee telefoniche quanto piuttosto funziona attraverso un dispositivo mobile, come lo smartphone oppure come il tablet. Si va a sfruttare la connessione Bluetooth tra il POS ed il dispositivo mobile ed inoltre, funziona attraverso i dati 3G o 4G del dispositivo, nonché attraverso la rete wifi del telefono. In questo modo si ha la possibilità di farlo funzionare da qualunque posto ci si trovi.

L’idea di optare per un POS portatile, è molto diffusa soprattutto per i bar che devono fare il servizio ai tavoli, per i ristoranti che effettuano il servizio a domicilio. Inoltre, il POS portatile viene scelto anche da coloro che vogliono avere una maggiore libertà di movimento. Tra le caratteristiche principali del POS portatile vi è il fatto che comunque è molto più economico di quello classico.

I costi del POS senza fili

I POS portatili sono dei dispositivi che funzionano senza l’obbligatorietà di essere connessi al linea telefonica. Quando si parla del pagamento con POS, ci si riferisce ad un pagamento che di solito si fa inserendo la carta all’interno del lettore oppure in maniera contactless.

Fare un pagamento con l’mPOS sicuramente sarà molto più pratico. Quello che cambia solo anche i costi. Delle realtà come SumUp, leader del settore, vi permettono di ottenere un POS senza fili potendo eliminare tutti i costi fissi di questo lettore, quanto piuttosto avere una spesa solo relativamente al transato.

In pratica, si va da applicare una commissione pari al 1,95%, a prescindere dall’importo e dal tipo di carta, in modo tale da riuscire a garantire il calcolo dei costi anche in maniera pratica e veloce.

MPOS, i diversi modelli

Vi sono diversi modelli di POS senza fili di SumUp. Parliamo di una realtà che riesce a garantire due tipologie di Pos portatili, in grado di fare la differenza per un’attività economica di successo: il POS SumUp Air e SumUp 3G.

Il POS SumUp Air è un tipo di POS che riesce a funzionare con 3G, 4G, WiFi ed ha delle dimensioni compatte. Svolge 500 transazioni consecutive grazie alla sua batteria e ha a disposizione un’applicazione per dispositivi mobili che ne permette la gestione. Non può funzionare senza questa applicazione. Si può anche connettere a delle stampanti esterne. Inoltre, vi è il modello SumUp 3G. Questo modello è più costoso nel suo acquisto iniziale, però funziona anche senza il dispositivo smartphone. In pratica, funziona con la rete 3G o WiFi e anche col GPRS e Edge. Ha un’autonomia di 50 transazioni e si connette con la stampante SumUp 3G.

Questi tipi particolari di prodotti vanno a connettersi con i registratori di cassa principali, come ad esempio quelli Cassanova, Olivetti o Scloby.

I vantaggi di un mPOS SumUp

Il POS senza fili è un dispositivo che aiuta, col suo funzionamento soprattutto quelle attività che hanno bisogno di maggiore facilità nella transazioni e nei pagamenti in movimento. Uno dei vantaggi dei POS mobili di SumUp sta nel fatto che ha un’App che permette di coordinare e gestire le attività in maniera molto veloce. Infatti, ha un magazzino che permette di fare una sorta di inventario facilmente, si può creare un negozio on-line e gestire una sezione dedicata ai membri dello staff.

Ognuno può registrarsi con un account e fare la propria attività sul dispositivo. Tale tipo di POS senza fili, sarà sicuramente in grado di permettervi una gestione semplice. C’è da dire però che anche questo POS portatile, come quello tradizionale, dà diritto ad un Bonus POS, ovvero al credito d’imposta pari al 30% che vi permetterà di ottenere lo sconto in bolletta e recuperare i fondi spesi per favorire il pagamento digitale.

Lo Stato infatti, ha deciso di prevedere per i commercianti e professionisti che hanno l’obbligo POS, questo rimborso pari al 30% delle spese sostenute. Il rimborso vale non solo per coloro che pagano un canone fisso, ma anche semplicemente per coprire i costi delle transazioni.