OnePlus 9 su Amazon: partito il countdown!

I nuovi dispositivi OnePlus 9 saranno presto disponibili anche su Amazon: a partire dalle 15 di oggi, potrai seguire la diretta streaming del lancio dei device della casa cinese.

Una volta che saranno presentati, gli smartphone potranno essere preordinati. Per ora, collegandosi alla pagina ufficiale di Amazon dedicata a OnePlus 9, puoi solo vedere il countdown, ma dalle 15 di oggi i device saranno preordinabili.

Ma cosa sappiamo di OnePlus 9? Alcuni dettagli sono già stati resi noti: tra questi, il design e la collaborazione con HasselBald. Soprattutto quest’ultima, renderà questi smartphone dei flagship eccellenti dal punto di vista del comparto fotografico.

A noi non resta che darti appuntamento alle ore 15: sulle nostre pagine verranno resi noti tutti i dettagli per acquistare OnePlus 9. Chissà che non ci siano già delle offerte di lancio. Staremo a vedere! Seguono aggiornamenti.