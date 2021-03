Offerte Amazon, ecco Huawei Watch GT 2 in promo

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Huawei Watch GT 2 proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole. Si tratta di uno smartwatch uscito lo scorso anno, leggero e indossabile con il massimo comfort, oltre che essere completo dal punto di vista delle specifiche tecniche.

Rispetto ai modelli precedenti, la casa cinese ha apportato diverse migliorie, sotto tutti i punti di vista: prestazioni complessive, autonomia e reattività sono potenziate. Attualmente, è ancora uno degli smartwatch tra i migliori in commercio.

Tra le caratteristiche tecniche più interessanti, si contraddistingue innanzitutto per la sua ampissima autonomia: la batteria da 455 mAh è perfetta per garantire dieci giorni di utilizzo continuo, senza rinunciare ad alcuna funzione. Ottimo anche il design, molto elegante ma al tempo stesso moderno e originale.

Il display Amoled è di alta qualità, e l’hardware ha un livello molto alto. Ha il GPS integrato, oltre ai sensori per il battito cardiaco e all’accelerometro. Misura la frequenza cardiaca, i passi con la proiezione sulla forma fisica e il livello di stress.

Ma veniamo al prezzo: in questo momento Huawei Watch GT 2 costa solamente 119,90 euro, il prezzo più basso di sempre!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Huawei Watch GT 2 al prezzo scontato di 119,99 euro.