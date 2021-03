Offerte Amazon oggi, Nokia 2.4 in promozione

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Nokia 2.4 proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole.

Si tratta di uno smartphone con display da 6,5″ HD+, dotato di un comparto memoria che può contare su 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Uno dei suoi punti forti è sicuramente la sua autonomia: merito di una batteria davvero capiente da 4500 mAh, che permette di avere una carica di due giorni con utilizzo intenso. Il sistema operativo è Android 10 e dispone di dual cam e dual Sim.

Capitolo prezzo: in questo momento Nokia 2.4 costa 119,90 euro anzichè 159,99 euro. Un risparmio notevole dunque, che merita più di un pensierino.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Nokia 2.4 al prezzo scontato di 119,90 euro.