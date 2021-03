Offerte Amazon oggi, Fifa 21 ad un prezzo incredibile

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Fifa 21 proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole.

L’offerta riguarda diverse versioni del gioco, l’ultimo uscito a tema calcio dai laboratori di Electronic Arts. Infatti la promo riguarda la versione per PS4, PS5 e Xbox One.

In particolare, Fifa 21 per PS4 arriva addirittura al prezzo di 29,99 euro (stessa cifra per Xbox One), mentre per PS5 si scende a 69,89 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco i link per acquistare Fifa 21 nelle varie versioni ai prezzi promozionali.