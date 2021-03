Offerte Amazon, Surface Laptop 3 ad un prezzo pazzesco

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Surface Laptop 3 proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole. Si tratta in particolare del prezzo più basso di sempre per il PC in questione, proposto nella versione SSD da 128 GB.

Si tratta di un notebook con display touch Pixelsense da 13.5 pollici (2256 x 1504 pixel), che può essere utilizzato sia come PC fisso sulla scrivania che in mobilità (pesa solo 1,31 Kg).

A livello di prestazioni, monta un processore Intel Core i5 con GPU integrata, accompagnato a 8 GB di RAM LPDDR4 e SSD da 128 GB. Per quanto concerne la connettività, abbiamo i moduli WiFi 802.11ac e il Bluetooth 5.0.

Presenti inoltre il jack audio da 3,5 millimetri, tre porte (USB Type-C, USN Type-A e Surface Connect) e webcam 720p con supporto Windows Hello (login con riconoscimento facciale).

Capitolo prezzo: in questo momento Surface Laptop 3 è proposto alla cifra di 999 euro anzichè 1499 euro. Un risparmio davvero notevole.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Surface Laptop 3 al prezzo scontato di 999 euro.