Offerte Amazon oggi, smartwatch Amazfit Band 5 in promo

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Amazfit Band 5 proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole. Si tratta di un fitness tracker davvero interessante ed economico, venduto ora ad una cifra ancor più bassa.

Dunque, stiamo parlando di un dispositivo dal costo contenuto e dotato di diverse funzionalità. Ottimo innanzitutto il suo design, che lo rende uno degli oggetti più belli sul mercato, così come la sua autonomia. Riesce a stare acceso per circa due settimane di pieno utilizzo.

Resiste fino a 5 ATM sott’acqua, monitora app e notifiche, controlla in remoto le canzoni e propone diverse modalità di sport. Notevole anche il display AMOLED personalizzabile.

Molto importante anche la presenza del saturimetro. Con Amazift Band 5 è possibile controllare a propria attività giornaliera e anche quella notturna, oltre allo stress quotidiano. Risulta compatibile con Alexa.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Amazfit Band 5 al prezzo scontato di 33,91 euro.