Offerte Amazon oggi, ecco Motorola Edge in promozione

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Motorola Edge proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole.

Si presenta innanzitutto con un display endless OLED Edge 6.7″ FHD+ con l’ampissima gamma di colori HDR10+ e transizione rapida grazie alla velocità di refresh di 90 Hz.

A livello di prestazioni, monta un processore Qualcomm Snapdragon Octa-Core SM765, abbinato a 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria è da 4500 mAh, che garantisce un’autonomia davvero di lunga durata.

Il comparto fotografico può contare su una tripla fotocamera 64MP, con obiettivo ultra-grandangolare, lo zoom ottico ad alta risoluzione e il sensore Macro Vision che ti permettono di scattare foto ottimali in qualsiasi situazion.

Capitolo prezzo: in questo momento Motorola Edge costa 399,90 euro anzichè 699,99 euro. Un risparmio notevole dunque!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Motorola Edge al prezzo scontato di 399,90 euro.