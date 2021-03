Offerte Amazon oggi, ecco OnePlus 8 Pro in sconto

Tra le offerte Amazon oggi presenti all’interno dell’e-commerce segnaliamo OnePlus 8 Pro proposto in forte sconto. Si tratta di uno smartphone top di gamma, che merita sicuramente più di un penserino.

Il device in questione ha un display da 6,78″ a risoluzione Quad HD+ con refresh rate a 120 Hz. Uno schermo molto luminoso dunque, che può garantire un ottimo utilizzo del dispositivo anche al sole.

A livello di prestazioni, monta un processore Qualcomm Snapdragon 865, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria è da 4510 mAh, e garantisce una buonissima autonomia.

Ottimo il comparto fotografico: nella parte posteriore risiedono quattro fotocamere, con sensore principale ultra grandangolare da 48 MP e teleobiettivo con zoom 3x da 8MP.

Veniamo al prezzo: in questo momento OnePlus 8 Pro può essere acquistato alla cifra di 799 euro anzichè 829 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare OnePlus Pro al prezzo scontato di 799 euro.