Smartwatch in offerta su Amazon: Fitbit Versa 2 in promo

Sei alla ricerca di uno smartwatch in offerta? Molto bene, buone notizie per te: in questo momento su Amazon c’è Fitbit Versa 2 in promozione!

Si tratta di un dispositivo che si presenta innanzitutto con un ottimo display AMOLED di tipo touchscreen. Tra le sue caratteristiche principali, abbiamo il sistema di monitoraggio ottico del battito cardiaco, l’altimetro, il sensore di luce ambientale, il sensore SpO2 relative, il chip NFC e l’antenna Wi-Fi.

Ma non è finita qui: notevole anche la presenza della tecnologia Bluetooth 4.0, che consente il collegamento dello smartwatch allo smartphone.

Oltre a questo, dispone anche dell’integrazione dell’assistente vocale Amazon Alexa, integrato al suo interno e con cui si possono impartire dei semplici comandi vocali.

Veniamo al prezzo: in questo momento, Fitbit Versa 2 viene venduto su Amazon alla cifra di 139,90 euro anzichè 169,99 euro. Un bel risparmio dunque!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Fitbit Versa 2 al prezzo scontato di 139,90 euro.