Offerte Amazon oggi: tablet Teclast M40 in sconto

Tra le offerte Amazon oggi presenti all’interno dell’e-commerce numero uno al mondo, segnaliamo in particolare il tablet Teclast M40 proposto ad un prezzo davvero interessante.

Si tratta di un dispositivo con display IPS da 10″, che a livello di prestazioni può contare su un processore T618 octa-core con refresh rate 2.0 Ghz, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Ottima anche la batteria da 6000 mAh, che garantisce un’autonomia di lunga durata, così come la presenza della tecnologia Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è Android 10.

Veniamo al prezzo: in questo momento Teclast M40 è venduto alla cifra di 177,65 euro anzichè 219,99 euro. Un bel risparmio dunque, che rende ancor più appetibile questo tablet di fascia media.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Teclast M40 al prezzo scontato di 177,65 euro.