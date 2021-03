Offerte Amazon oggi, ecco Samsung Galaxy M51 in sconto

Giornata di grandi offerte Amazon: all’interno del colosso e-commerce ci sono varie promo, e una di queste riguarda Samsung Galaxy M51. Si tratta di uno smartphone di fascia media dall’ottimo prezzo già di per sè, ma ora con questo sconto diventa ancora più appetibile.

La caratteristica principale di questo device è la sua batteria enorme, con un’autonomia praticamente infinita: 7000 mAh sono davvero tantissimi e quindi si tratta di un device che ovviamente non ha alcun problema di autonomia. Ma questa non è l’unica specifica interessante: Galaxy M-51 è un mid-range di ottimo livello complessivamente.

Notevole infatti il display Super AMOLED Plus da 6,7″ con cornici molto sottili e design Infinity-O, così come anche il comparto fotografico, dotato di quattro sensori al posteriore e selfie cam da 32 Megapixel.

Per quanto concerne le prestazioni, il processore Qualcomm Snapdragon 730 le rende pressochè impeccabili. A livello di prezzo, in questo momento su Amazon è a 329,90 euro anzichè 389,90.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Samsung Galaxy M51 al prezzo scontato di 329,90 euro.