Offerte Amazon oggi, Oppo Reno 4 in super sconto!

Tra le offerte Amazon oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Oppo Reno 4 Pro proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole.

Si tratta di uno smartphone davvero notevole: può contare su un display molto luminoso e di un sensore IMX708 ultra-wide, perfetto per registrare video notturni. Con Reno4 Pro 5G, Ultra Steady Video è supportato dalla fotocamera principale, dall’ultra grandangolo e persino dalla fotocamera frontale. Potrai registrare video stabili da qualsiasi angolazione. Hyperlapse, una funzione di Ultra Steady Video 3.0, ti consente di creare video stabili anche mentre ti muovi.

La ricarica SuperVOOC 2.0 può portare la batteria del tuo smartphone al 60% in soli 15 minuti e completare la ricarica in appena 36 minuti. Grazie a questa innovativa tecnologia, 5 minuti di ricarica ti basteranno per guardare 4 ore di video.

A livello di prestazioni, monta un processore Qualcomm Snapdragon 765G, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Veniamo al prezzo: solo in questo momento, Oppo Reno 4 Pro è proposto al prezzo di 560 euro anzichè 799,99 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Oppo Reno 4 Pro al prezzo scontato di 560 euro.