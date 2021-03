Antivirus in offerta su Amazon: ecco McAfee Total Protection 2021

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo McAfee Antivirus Total Protection in promozione.

Blocca i virus e le minacce online grazie a una protezione cloud e offline della tua privacy, della tua identità e dei tuoi dispositivi. Previene gli attacchi informatici e il malware grazie a chiari avvisi che segnalano siti web, link e file pericolosi.

Inoltre con esso puoi bloccare l’accesso ai tuoi file riservati in modo semplice e veloce grazie alla crittografia a 256 bit di File Lock. E potrai gestire e proteggere in modo molto semplice le tue password.

Per quanto riguarda il prezzo, in questo momento viene venduto alla cifra di 16,99 euro anzichè 49,99 euro. Può essere utilizzato fino a tre dispositivi.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare McAfee Antivirus Total Protection al prezzo scontato di 16,99 euro.