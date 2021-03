Offerte Amazon oggi, Xiaomi Mi 11 5G è già in promo

Tra le offerte Amazon oggi presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo la presenza del nuovo Xiaomi Mi 11 5G, ovvero il top di gamma della casa cinese.

In sostanza, acquistando Xiaomi Mi 11 potrai contare su uno sconto immediato di 150 euro rispetto al costo di listino, ma non solo: in regalo avrai anche Mi Watch. Promozione valida dalle ore 00:00 CET del 2 Marzo 2021 alle ore 23:59 CET del 7 Marzo 2021.

Dunque, acquistando su Amazon.it uno degli smartphone Xiaomi Mi 11 nel periodo di validità della promozione, otterrai direttamente a carrello €150 di sconto sul tuo acquisto.

i primi 400 clienti che, nel periodo di validità della promozione, aggiungeranno al carrello insieme allo smartphone Xiaomi Mi 11 anche lo Xiaomi Mi Watch Beige, riceveranno quest’ultimo senza costi aggiuntivi. Il prezzo dello Xiaomi Mi Watch Beige sarà, infatti, decurtato in fase di checkout dal totale dell’ordine.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per approfittare della promozione di Amazon su Xiaomi Mi 11 5G.