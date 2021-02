Offerte Amazon, smart TV Philips scontate!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce numero uno al mondo, segnaliamo la presenza di una smart TV Philips su cui vale la pena fare sicuramente un pensierino.

Si tratta di un televisore da 50″ LED Ultra HD 4K, dotato di processore P5 Perfect Picture (le immagini riprodotte sono luminose e dettagliate), HDR 10+, Dolby Vision Atmos e sistema operativo Android TV.

Tutte le principal app sono disponibili o scaricabili dal Play Store. Si può guardare Netflix, Amazon Prime Video, Disney + ecc. Presente la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Per quanto riguarda il prezzo, in questo momento il modello in questione viene venduto a 649 euro anzichè 699 euro. Un risparmio di 50 euro, dunque niente male!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.