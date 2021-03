Offerte Amazon, Realme 8 Pro è già in promozione!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo il nuovo Realme 8 Pro proposto ad un prezzo già subito ribassato. Si tratta dell’ultimo mid range della casa cinese, perfetto per chi sta cercando un device non troppo costoso ma dal rapporto qualità-prezzo davvero notevole.

Andiamo a scoprire le sue caratteristiche, a partire dal display: si tratta di uno schermo Super AMOLED da 6,43″. A livello di prestazioni, monta un processore Snapdragon 720G abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria è da 4500 mAh ed è dotato di una ricarica SuperDart da 50W.

Il comparto fotografico si avvale di un sensore principale da 108 MP con 2000×9000 pixel e un sensore di grandi dimensioni da 1/1,52″. Il team di sviluppo ha inserito anche un esclusivo algoritmo per video in time-lapse, basato su foto del cielo stellato: in soli 480 secondi è possibile scattare 30 foto e generare un video time-lapse di un secondo.

Vediamo ora il prezzo: solo in questo momento, per le offerte di Primavera promosse da Amazon, Realme 8 Pro è venduto alla cifra di 259,90 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Realme 8 Pro al prezzo scontato di 259,90 euro.