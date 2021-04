Offerte Amazon del giorno, un’ottima tastiera Aukey in promo!

Tra le offerte Amazon del giorno presenti in questo momento all’interno dell’e-commerce, segnaliamo la tastiera meccanica Aukey proposta ad un prezzo veramente interessante.

Si tratta di un dispositivo davvero notevole, dotato di retroilluminazione a LED, switch blu Outemu, 105 tasti anti-ghosting e caratterizzato da un design davvero resistente e durevole.

Perfetta per i gamers, questa tastiera può essere connessa a PC e notebook tramite cavo USB. Per quanto riguarda il prezzo, solo per queste ore è proposta alla cifra di 33,99 euro anzichè 59,99 euro. Un risparmio notevole per un prodotto fortemente consigliato per chi sta cercando una soluzione ergonomica ed efficiente.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare la tastiera al prezzo scontato di 33,99 euro.