Offerte Amazon, Xiaomi Mi 11 5G è in super promo

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Xiaomi MI 11 proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole. Si tratta dell’ultimo top di gamma della casa cinese, e in queste ore è possibile acquistarlo alla cifra di 699,90 euro.

Le caratteristiche tecniche principali del melafonino in questione prevedono un display WQHD+ AMOLED da 6,81″, un processore Snapdragon 888 abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e un comparto fotografico caratterizzato da una tripla fotocamera da 108 MP + 13 MP + 5 MP.

La batteria è da 4600 mAh e c’è la tecnologia NFC. Per quanto concerne il prezzo, come dicevamo ora Xiaomi Mi 11 è porposto alla cifra di 699,90 anzichè 799,90 euro. Davvero un risparmio notevole, non è vero?

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Xiaomi Mi 11 al prezzo scontato di 699,90 euro.