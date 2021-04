Offerte Amazon, Huawei Matebook D 14 in sconto

Tra le offerte Amazon del giorno segnaliamo la presenza di Huawei Matebook D14 proposto ad un prezzo veramente interessante. Potrai di fatto risparmiare ben 50 euro dal costo di listino ufficiale. Ma andiamo con ordine.

Stiamo parlando di un noteook con telaio in alluminio, display FullView da 14″ con risoluzione FHD. La cornice sui tre lati ha uno spessore di soli 4,8 mm e la cerniera permette di aprire lo schermo fino a 180 gradi.

A livello di prestazioni, Huawei Matebook D 14 monta un processore Intel Core i5-10210U, abbinato a 16 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe da 512 GB. Dispone inoltre di un lettore di impronte digitali sotto il pulsante di accensione, altoparlanti stereo da 2 Watt, connettività WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0, porte USB Type-C e USB Type-A (due), uscita HDMI e jack audio da 3,5 millimetri.

Capitolo prezzo: in questo momento è acquistabile alla cifra di 749 euro anzichè 799 euro. In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Huawei Matebook D 14 al prezzo scontato di 749 euro.