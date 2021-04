Honor Band 6 disponibile su Amazon: ecco il prezzo

Honor Band 6 è arrivato su Amazon ed è in questo momento disponibile al preordine. La nuova smartband della casa cinese è caratterizzata da un display curvo AMOLED 2.5D da 1,47″ e risoluzioni pari a 368 x 194 pixel..

Le sue specifiche tecniche ambiscono agli smartwatch: lo dimostra la presenza di alcune funzioni, come ad esempio il fatto che possa monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, come quella che permette di controllare il sonno e il battito cardiaco.

Resiste inoltre all’acqua fino a 5 atm e integra 10 tipologie di allenamento. Non ha però il GPS e il chip NFC, ma prova a compensare integrando un controllo del lettore musicale sui device Android. Con Honor Band 6 è possibile inoltre visualizzare le notifiche, le chiamate in arrivo e il meteo. Può essere anche utilizzato per scattare foto da remoto.

Per quanto riguarda l’autonomia, la batteria da 180 mAh garantisce una durata che va dai 10 ai 14 giorni, in base all’utilizzo.

Capitolo prezzo: su Amazon in questo momento viene venduto alla cifra di 49,90 euro. Le scorte sono limitate.