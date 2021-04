Offerte Amazon, ecco Xiaomi Mi 11 Lite in promo

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Xiaomi Mi 11 Lite proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole. Si tratta di uno smartphone leggero ma potente, dotato di cartteristiche tecniche davvero interessanti per un mid-range di fascia medio-bassa.

A partire dal suo ampio display Flat Amoled da 6,55″, con una qualità di immagine veramente notevole e refresh rate a 90Hz. A livello di prestazioni, monta un processore Qualcomm Snapdragon 732G: assicura ottime performance anche in caso di uso intenso.

Per quanto concerne il comparto fotografico, Xiaomi Mi 11 Lite dispone di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, una fotocamera ultra-wide angle da 8 MP e una telemacro da 5 MP.

Capitolo prezzo: solo in questo momento è proposto da Amazon alla cifra di 299,90 euro anzichè 329,90 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Xiaomi Mi 11 Lite al prezzo scontato di 299,90 euro.