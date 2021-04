Offerte Amazon, OnePlus Watch è in preordine su Amazon

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo il nuovo OnePlus Watch disponibile al preordine.

Si tratta del primo smartwatch della società cinese in arrivo in Italia e presentato in Cina lo scorso 23 marzo. E’ caratterizzato da un design molto elegante, con schermo circolare. Tra le sue funzioni più interessanti, c’è il monitoraggio intelligente del fitness e una durata della batteria di lunga durata (14 ore di autonomia con soli 20 minuti di ricarica).

Non male anche la cassa in acciaio inossidabile lucidata a mano, così come il vetro curvo 2,5D. OnePlus Watch inoltre supporta oltre 110 modalità di allenamento. Non gli manca nulla, insomma. Ha anche la certificazione IP68 e può resistere fino a 50 metri di profondità.

Capitolo prezzo e disoponibilità: lo smartwatch in questione è proposto alla cifra di 159 euro, con spedizioni che partiranno dal prossimo 30 aprile.

Nel momento in cui scriviamo, su Amazon non è possibile effettuare l’ordine, ma presto verrà messo a disposizione. Ecco il link: