Offerte Amazon, Oppo Find X3 in promozione

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo le varie versioni di Oppo Find X3 Neo proposte ad un prezzo ribassato molto interessante.

In particolare, Oppo Find X3 Neo e Oppo Find X3 Lite. La prima è la versione con display AMOLED da 6,55″ FHD+, con processore Qualcomm 865 abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. A livello di batteria, ne monta una da 4500 mAh.

Il comparto fotografico possiede un sensore principale da 50 MP. C’è la tecnologia WiFi 6 ed è presente la Dual SIM. In questo momento costa 759,90 euro invece di 799,99 euro e puoi acquistarlo cliccando sul link di seguito:

Oppo Find X3 Lite ha caratteristiche tecniche più da mid-range. Infatti, possiede un display da 6,43″ AMOLED FHD+, un processore Qualcomm 756G abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e una batteria da 4400 mAh. Il sensore principale della fotocamera è da 64 MP.

A livello di prezzo, in questo momento costa 469,90 euro anzichè 499,99 euro. Ecco il link per acquistarlo direttamente su Amazon:

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.