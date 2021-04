Offerte Amazon, ecco Huawei Matebook D 15 in promo

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Huawei Matebook D 15 proposto ad un prezzo già notevolmente abbassato rispetto a quello di listino.

Si tratta del nuovo notebook della casa cinese, caratterizzato innanzitutto da un display da 15″ FullView da 1080p con modalità Eye Comfort. Monta un processore Intel Core di 11a generazione, abbinato a ben 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Ottimo sia dal punto di vista delle prestazioni che a livello di dimensioni (molto contenute), Huawei Matebook D 15 al lancio costava 899 euro, ma su Amazon è possibile averlo già al prezzo di 799 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Huawei Matebook D 15 al prezzo scontato di 799 euro.