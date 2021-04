Poco X3 Pro arriva su Amazon ed è un best buy

E’ arrivato su Amazon il nuovo Poco X3 Pro, uno smartphone che si candida ad essere uno dei più interessanti best buy dell’anno.

Si tratta di un dispositivo con schermo da 6,67″ FHD+ DotDisplay con refresh rate a 120 Hz. A livello di prestazioni, monta un processore Snapdragon 860, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria è da 5160 mAh, e garantisce un’ampia autonomia.

Per quanto concerne il comparto fotografico, abbiamo una quad camera con sensore principale da 48 MP. Con la tecnologia evoluta UFS 3.1, POCO X3 Pro offre una velocità di lettura e scrittura su disco immediate, caricamento giochi e app senza fastidiose attese.

Capitolo prezzo: in questo momento Poco X3 Pro costa 299,90 euro. Un prezzo davvero interessante, e che merita più di un pensierino per l’acquisto.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Poco X3 Pro al prezzo scontato di 299,90 euro.