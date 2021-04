Offerte Amazon oggi 22 aprile: smart TV Sony in promo

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo alcune smart TV Sony proposte in promozione ad un prezzo molto interessante.

Il primo modello che vogliamo proporti è una smart TV da 49″ 4K LED Ultra HD, dotata di processore 4K X-Reality Pro e tecnologia Triluminos display. Ottimo anche l’audio grazie alla funzionalità Clear+. In questo momento costa 599 euro anzichè 749 euro.

Il secondo televisore è sempre lo stesso modello, ma da 65″. Quindi è destinato a chi ha grossi spazi e vuole un televisore davvero grande. Costa 799 euro anzichè 1099 euro.

In questo momento si tratta delle offerte più interessanti con riferimento alle smart TV presenti su Amazon. In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promo in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.