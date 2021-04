Offerte Amazon, tanti auricolari Bluetooth in promo

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo diverse promozioni riguardanti auricolari Bluetooth Soundpeats di diversa tipologia. Vediamo nel dettaglio quali sono i modelli migliori scontati.

Il primo modello che vogliamo consigliarti è SoundPEATS TrueAir2, cuffie bluetooth wireless con doppio microfono e tecnologia di cancellazione del rumore integrata.

Dispongono inoltre di un’autonomia di 25 ore. Sono comodi da indossare e il suono niente male, e il costo è di 30,99 euro anzichè 49,99 euro.

Altro modello che ti indichiamo sono le SoundPEATS T2, auricolari in-ear dotati di riduzione del rumore ANC, hanno l’impermeabilità IPX5 e un’autonomia di 30 ore. Il loro prezzo attuale è di 44,79 euro anzichè 58,99 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.