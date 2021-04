Offerte Amazon, notebook Chuwi Gemibook Pro in promozione

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Chuwi Gemibook proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole. Si tratta di un notebook con display da 14″ IPS con risoluzione 2K e specifiche hardware molto interessanti.

Tra queste, il processore Intel Gemini Lake Refresh J4125, design 4-core a 4 thread e aggiornato a 2,7 ghz. Integrata c’è una GPU UHD 600 integrata e decodifica rigida e fluida di video 4K a bit rate elevato.

A livello di memoria, abbiamo 12 GB di RAM LPDDR4X e SSD da 512 GB, una memoria LPDDR4X a basso consumo da 16 GB e memoria di massa SSD da 256 GB, espandibile fino a 1 TB.

Per quanto riguarda la sua connettività, presente un’interfaccia USB-C, una porta USB 3.0, jack per le cuffie, micro SD ecc. La batteria garantisce un’autonomia per 3-7 ore di utilizzo.

Capitolo prezzo: in questo momento Chuwi GemiBook Pro costa 373,15 euro anzichè 439 euro. Un risparmio notevole, non è vero?

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Chuwi GemiBook Pro al prezzo scontato di 373,15euro.