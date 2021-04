Offerte Xiaomi, su Amazon tanti sconti sui dispositivi smart home

Sono notevoli le offerte Xiaomi presenti oggi su Amazon: riguardano diversi prodotti smart home, da scope elettriche wireless a videocamere di sorveglianza, ma anche stampanti portatili e caricatori per smartphone.

In particolare, abbiamo 50 euro di sconto su Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 e su Mi Vacuum Cleaner Lite: la prima costa 249,99 euro invece di 299,99 euro ed è quella più potente, la seconda è appunto la versione lite della stessa ed è ora proposta al prezzo di 99,99 euro anzichè 149,99 euro. Ecco le promozioni nel dettaglio:

Continuiamo con la videocamera di sorveglianza Home Security Camera 2K Pro: costa 49,99 euro invece di 59,99 euro.

Ed ecco anche la Xiaomi Mi Portable Photo Printer, la stampante laser portatile che ora costa 54,99 euro anzichè 69,99 euro.

Chiudiamo con un ultimo dispositivo, ovvero il caricatore Xiaomi MI 65W Fast Charger. Costa 29,99 euro invece di 39,99 euro.

In sintesi, occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promo in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.