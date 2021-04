Offerte Amazon, smartwatch Honor Watch ES in promo

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Honor Watch ES proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole. Si tratta di uno smartwatch perfetto sia per i polsi maschili che femminili, grazie al suo design lineare e semplice.

Monta innanzitutto un ottimo display AMOLED da 1,64″, che rende la lettura delle informazioni chiara anche in situazioni di pieno sole. Ha diversi sensori integrati al suo interno, che consentono di monitorare il sonno e lo stress. C’è il cardiofrequenzimetro per il monitora la salute cardiaca.

Honor Watch ES possiede anche una resistenza certificata fino ai 50 metri di profondità, quindi può essere indossato anche in acqua. A livello di durata, vanta un’autonomia di 10 giorni e tramite la ricarica rapida di cui è dotato bastano 30 minuti per garantire un’altra settimana.

Capitolo prezzo: solo in questo momento, Honor Watch ES è proposto al prezzo di 71,20 euro anzichè 89 euro. Un risparmio molto interessante!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Honor Watch ES al prezzo scontato di 71,20 euro.