Offerte Amazon, tante smart TV in promo per gli LG Days

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo diverse smart TV in promozione in occasione degli LG Days indetti dall’e-commerce.

Ce n’è davvero di tutti i tipi, dalle più economiche da 43″ Ultra HD fino ad arrivare alle smart TV OLED da 65″. Per alcune le promozioni prevedono sconti di 300-500 euro.

Una di queste è la smart TV da 77″ eccezionale, perfetto per chi può sfruttare ambienti grandi. Ha tecnologia OLED e processore a7 GEN 4K, c’è il Dolby Atmos, Dolby Vision IQ e la FilmMaker Mode. Ottima anche la frequenza di aggiornamento, che arriva a 120 Hz. Presente anche la compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD Freesync.

Il tutto è racchiuso in un design dal profilo sottilissimo e raffinato, perfetto per l’arredamento moderno. Capitolo prezzo: solo in questo momento uno dei televisori migliori sul mercato costa 3499 euro anzichè 3999 euro. Un risparmio netto di 500 euro, non male.

In sintesi, occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promo in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.