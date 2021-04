Smartwatch Honor tra le offerte Amazon: i dettagli

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo lo smartwatch Honor Magic Watch 2 proposto ad un prezzo ribassato veramente notevole.

La versione proposta in sconto è quella con cassa da 46 mm. Possiede il touch screen AMOLED, il modulo GPS e dispone di una resistenza all’acqua fino a 5ATM. Ottima anche la presenza del cardiofrequenzimetro con monitoraggio del battito cardiaco in ogni momento della giornata.

Honor Magic Watch 2 inoltre analizza anche stress e SpO2. A livello di batteria, ne monta una da 455 mAh, che garantisce un’ampia autonomia: può rimanere acceso fino a 2 settimane con un utilizzo moderato.

C’è il monitoraggio del sonno e fino a 15 modalità sportive suppportate. Per quanto concerne il prezzo, solo in questo momento viene venduto alla cifra di 119,92 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Honor Magic Watch 2 al prezzo scontato di 119,92 euro.