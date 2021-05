iPhone 12 in offerta oggi su Amazon

Tra le offerte Amazon presenti oggi domenica 23 maggio segnaliamo la presenza di iPhone 12 proposto ad un prezzo scontato veramente interessante.

E, soprattutto, molto raro: si tratta di un’offerta lampo dedicata agli smartphone Apple, con due modelli specifici a disposizione a prezzo ribassato. I due device in questione hanno entrambi una memoria da 256 GB, con scocca composta da una delicata colorazione verde.

Completano la scheda tecnica il display Super Retina XDR da 6,1″ per l’iPhone 12 e da 5,4″ per la versione mini, il processore A14 Bionic, la doppia fotocamera da 12 MP e la resistenza all’acqua IP68.

Come dicevamo, è difficile trovare una promo di questo tipo: solo per oggi iPhone 12 viene venduto al prezzo di 1029 euro anzichè 1109 euro, mentre la versione mini viene proposta a 929 euro anzichè 1009 euro. Risparmi dunque molto interessanti e che meritano sicuramente un pensierino.

Ecco i link per recarti sulle pagine di Amazon dedicate alle due offerte in questione relative al nuovo iPhone 12:

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.