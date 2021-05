Poco M3 Pro su Amazon continua ad essere in offerta

Lo smartphone Poco M3 Pro è ancora in offerta in queste ore su Amazon. Lo smartphone di fascia medio-bassa targato dal brand di Xiaomi e lanciato da poco anche qui da noi, è stato commercializzato su Amazon con una promozione molto interessante.

Il device in questione dispone di un display FHD+ da 6,5″ con refresh rate da 90 Hz, e monta un processore MediaTek Dimensity 700 con RAM da 6 GB e memoria interna da 128 GB espandibili tramite microSD. La batteria è da 5000 mAh e c’è il supporto alla ricarica rapida da 18W.

Il comparto fotocamera è composto da un sensore principale da 48 MP, ma c’è anche la macro e la lente di profondità. Capitolo prezzo: in questo momento la versione da 128 GB di Poco M3 Pro viene venduta al prezzo di 199 euro anzichè 229 euro. Un risparmio di 30 euro, niente male!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Poco M3 Pro al prezzo scontato di 199 euro.