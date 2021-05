Offerte Amazon oggi, Philips mette in sconto tanti prodotti!

Tra le offerte Amazon oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo diversi prodotti della marca Philips proposti in sconto. Nelle prossime righe vediamo quelli che ci hanno maggiormente colpito e che vi consigliamo finchè le promozioni sono attive.

Le offerte su questi dispositivi arrivano fino al 40% e riguardano smart TV, soundbar, cuffie e molto altro. Segnaliamo in particolare alcuni prodotti che ci hanno colpito di più, come ad esempio le Philips Over Ear PH805BK/00, ottime cuffie con cancellazione del rumore scontate dagli originali 124,58 euro a 78,29 euro.

Interessante poi la smart TV Ambilight da 50″: si tratta di un TV 4K UHD LED con processore P5 Perfect Picture, progettato per garantire un’elevato livello nella qualità delle immagini. La tecnologia Ambilight di cui è dotata questa smart TV estende lo schermo sulla parete creando un alone intorno alla TV, grazie alle luci LED intelligenti dietro alla cornice. Costa 479 euro anzichè 549 euro.

Chiudiamo con la soundbar B6405/10: si tratta di un dispositivo Bluetooth con canali 2.1, che garantisce un audio profondo e nitido delle tue trasmissioni e dei tuoi film preferiti. La TV soundbar con subwoofer garantisce bassi potenti. Ora costa 124,49 euro anzichè 206,44 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.