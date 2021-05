Smart TV in offerta su Amazon, Samsung Crystal UHD da 55″ in promo!

Se stai cercando una smart TV in offerta, su Amazon in questo momento c’è una bellissima Samsung Crystal UHD 4K da 55″ proposta con un forte ribassamento di prezzo rispetto al costo originale.

Si tratta di un televisore con processore Crystal 4K, che regala anche sfumature di colore più realistiche grazie alla sofisticata tecnologia di mappatura del colore, e dotato di tecnologia Dynamic Crystal Color, in grado di offrire una vasta gamma di variazioni realistiche che consentono di apprezzare ogni dettaglio.

Ottimo anche l’Adaptive Sound: in questa smart TV il suono viene ottimizzato in base a quello che stai guardando, per offrirti un audio perfetto in ogni scena.

Ma veniamo al prezzo: in questo momento questo televisore targato Samsung costa 599 euro anzichè 849 euro. Un bel risparmio per un dispositivo che consigliamo davvero a chiunque sia alla ricerca di una smart TV non troppo costosa ma in grado di regalare immagini eccezionali.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Samsung Crystal al prezzo scontato di 599 euro.