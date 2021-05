Offerte Amazon oggi, Philips continua con le promo!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo che continuano ad esserci le promozioni attive su tantissimi prodotti Philips.

La settimana dedicata all’azienda olandese infatti non è ancora terminata, e molti prodotti hanno ancora diverse scorte. Conviene dunque approfittarne, visto che l’iniziativa è attiva solo fino a domenica.

Che cosa è possibile trovare? Come dicevamo, tantissimi prodotti e modelli, suddivisi in tre tipologie:

Cuffie

Smart TV

Soundbar

Dunque, se stai cercando prodotti di questo tipo, è il momento giusto: alcuni dispositivi sono scontati addirittura del 50%. Un risparmio notevole, e che non può far che comodo. Philips è poi una marca che conosciamo bene: affidabile ed efficiente, è veramente difficile trovare qualcuno che non sia rimasto soddisfatto dall’esperienza avuta con i suoi prodotti.

Ad ogni modo, abbiamo selezionato in particolare tre prodotti scontati che rappresentano delle occasioni davvero uniche, che Amazon mette a disposizione fino a domenica. Eccoli nel dettaglio:

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.