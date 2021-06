Offerte Amazon oggi, tablet in promo: i dettagli

Tra le offerte Amazon oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare un tablet economico low cost perfetto per chi è alla ricerca di un modello basic senza troppe pretese.

Si tratta del modello AEEZO, dispositivo con display LCD da 7″ FHD con risoluzione di 1920×1200. A livello di hardware, monta un processore quad-core abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Il minimo indispensabile, insomma.

Completano la scheda tecnica il sistema operativo integrato, ovvero Android 10, e la presenza della tecnologia WiFi e Bluetooth. C’è anche lo schermo con filtro per la protezione della luce blu.

Capitolo prezzo: solo per poche ore, questo tablet è in offerta al prezzo di 55,73 euro anzichè 79,95 euro. Un risparmio molto interessante per un dispositivo che potrà essere un fidato aiuto per la navigazione ad Internet e per prendere note e appunti.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare iil tablet AEEZO al prezzo scontato di 55,73 euro.