Xiaomi Mi Band 6 in offerta su Amazon: ci sono ancora pezzi disponibili!

L’offerta del giorno su Amazon è quella dedicata a Xiaomi Mi Band 6, proposto al prezzo più basso mai registrato all’interno della piattaforma. Si tratta dell’ultimo smartwatch lanciato dalla casa cinese, caratterizzato da un grande display da 1,56″, raro nel settore degli smart band.

Grazie alla ampia capacità della batteria, è possibile utilizzare il dispositivo per giorni e giorni al pieno delle sue funzionalità. Integra anche un ottimo sistema per gestire le notifiche, ma più in generale si distingue per essere un vero e proprio personal trainer che tiene traccia dei tuoi allenamenti.

Xiaomi Mi Band 6 infatti integra al suo interno ben 30 modalità di workout fra i quali scegliere. Non manca poi il controllo della frequenza cardiaca, del livello dell’ossigeno nel sangue e un controllo approfondito e quotidiano della qualità del sonno.

Capitolo prezzo: solo per poche ore, questo wearable è proposto al prezzo di 39,99 euro. Insomma, il prezzo più basso di sempre!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Xiaomi Mi Band 6 al prezzo scontato di 39,99 euro.