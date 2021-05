Offerte Amazon, tablet Blackview in promo!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo il tablet TAB8 di Blackview proposto in promozione.

Si tratta di un dispositivo molto interessante, perfetto per chi sta cercando un tablet con caratteristiche e prestazioni non esagerate, ma comunque notevoli.

Dispone di uno schermo da 10,1″ FHD: non male, considerando che comunque stiamo parlando di un tablet di fascia bassa. A livello di hardware, monta un processore octa-core abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibili fino a 128 GB.

Molto buona anche la batteria da 6580 mAh, che garantisce un’autonomia di lunga durata. C’è il bluetooth e il GPS, ed è dual sim. Capitolo prezzo: solo in questo momento, il tablet di Blackview che abbiamo descritto costa 135,99 euro anzichè 159,99 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Blackview Tab8 al prezzo scontato di 135,99 euro.