Il trend in crescita del day trading

Il day trading è cresciuto in popolarità in particolare nell’ultimo anno, quando molte persone hanno cercato un’alternativa per la loro crescita finanziaria durante la crisi globale del coronavirus. L’ondata di day trader dilettanti ha contribuito a creare un numero record di nuovi account presso i principali broker online che offrono la possibilità di fare scambi tramite siti di trading, sia per desktop che per smartphone. In questo articolo, approfondiremo i principali vantaggi e svantaggi del day trading per decidere se sia o meno la cosa giusta per te.

Cos’è il day trading?

Il day trading è uno degli stili di trading più comuni utilizzati dai trader di tutto il mondo. Questo stile di trading speculativo prevede l’apertura di una o più negoziazioni durante un giorno e la loro uscita entro la fine del giorno di negoziazione corrente. In poche parole, il day trading è l’atto di acquistare e vendere azioni nello stesso giorno, in base alle fluttuazioni dei prezzi degli asset scambiati.

Vantaggi del day trading

Nelle giuste circostanze, il day trading può essere un’opzione di carriera straordinaria con molti vantaggi. Tuttavia, questa tipo di strategia non è per tutti. I day trader di successo devono essere auto-motivati, disciplinati, equilibrati e finanziariamente indipendenti. La maggior parte dei day trader lavora da casa guadagna abbastanza soldi per vivere agiatamente. Essi rimangono attivi durante le sessioni di trading e si impegnano in sessioni di preparazione e ricerca intense.

Un altro vantaggio è dovuto al fatto che i mercati sono costituiti principalmente da esseri umani e tendono a reagire in modo eccessivo alle notizie. Questo è il motivo per si creano grandi movimenti di prezzo quando vengono rilasciate determinate notizie. I day trader spesso traggono vantaggio da questo comportamento e ottengono profitti extra. La volatilità è ciò che cercano i day trader.

Svantaggi del day trading

Il day trading può essere gratificante, ma comporta anche un rischio elevato. In primo luogo, non c’è mai una garanzia che guadagnerai denaro. È un dato di fatto, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti afferma che “i day trader in genere subiscono gravi perdite finanziarie nei primi mesi di negoziazione”. Mentre alcuni trader hanno avuto successo scambiando una determinata risorsa, quelli che non sono riusciti a calcolare i tempi giusti hanno perso tutto. Il successo tende ad essere strettamente legato allo stato del contesto di mercato corrente: quando il mercato si trova in un periodo in cui non ci sono enormi movimenti al rialzo o al ribasso, i day trader spesso perdono i loro soldi. Un altro rischio di cui tener conto sono le regole fiscali del paese in cui si opera: la tassazione sviluppata dalle plusvalenze o minusvalenze può diventare un vero incubo.

Conclusione

Il day trading può regalare grandi soddisfazioni ma può anche avere delle sfumature negative e tende ad essere stressante e rischioso. Pertanto, se vuoi diventare un day trader, probabilmente dovrai fare un po’ di pianificazione e ricerca. Vacci piano, trova il broker giusto per te e sviluppa una solida strategia di trading che sia adatta alle tue esigenze.