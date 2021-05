Philips mette in sconto su Amazon diversi prodotti

Tra le offerte presenti in queste ore su Amazon segnaliamo in particolare alcuni prodotti Philips proposti ad un prezzo fortemente scontato.

Le promozioni si inseriscono all’interno dell’iniziativa dell’e-commerce “Una settimana, una Marca“, e questa volta tocca a Philips. Proposti in sconto tantissimi dispositivi, da rasoi a spazzolini elettrici, passando per epilatori, ferri da stiro, frullatori, aspirapolveri e molto altro.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e la combo Philips e Amazon rende ancora il tutto più interessante: da un lato abbiamo un’azienda che si conferma ancora oggi una delle più affidabili ed efficienti, dall’altro c’è Amazon che è l’e-commerce semplicemente più apprezzato per tempistiche e assistenza in caso di problemi.

Perciò perchè non approfittarne? Di seguito vi indichiamo alcuni prodotti scontati che meritano sicuramente più di un pensierino. Eccoli:

In questi giorni andremo sempre più alla scoperta dei prodotti in sconto di Philips, perchè si tratta di un’iniziativa da cogliere veramente al volo.

In sintesi, occasioni da non lasciarsi sfuggire! Le promozioni in questione termineranno questa settimana, ma le scorte dei vari prodotti potrebbero finire anche prima.