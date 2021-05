Offerte Amazon, tante smart TV Hisense in promozione

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo diverse smart TV Hisense proposte con un forte sconto. Andiamo a scoprire quali sono nel dettaglio.

Si tratta degli Hisense Days: in questi giorni sono presenti diverse promozioni, alcune riguardanti le migliori smart TV proposte dalla casa cinese. In particolare, Hisense propone i suoi televisori ULED.

L’ULED è una tecnologia brevettata da Hisense, o meglio di un vero e proprio display LCD a LED con quantum dot, unito al più tradizionale local dimming per la retroilluminazione e ad un po’ di elaborazione del segnale di ingresso. Con questi display, Hisense ha voluto dimostrare come la resa cromatica fosse comparabile a quella di un display OLED.

La gamma ULED implementa quello che Hisense definisce “Ultra Dimming”, con controlla a 144 zone della retroilluminazione. Di seguito ti segnaliamo tutte le smart TV di Hisense ULED messe in sconto da Amazon. Si parte da modelli da 50″ e si arriva a quelli da 65″.

Gli sconti sono notevoli: acquistando la smart TV da 50″ il risparmio è di 250 euro, stesso discorso per quella da 55″, mentre il risparmio su quella da 65″ è addirittura di 300 euro.

In sintesi, occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promo in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.