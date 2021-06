Ecco la risposta di Iliad sulla questione cambio offerta

Come sempre l’operatore Illiad ci ha abituato alle offerte solo per i clienti nuovi lasciando invariate le offerte per gli utenti già passati da tempo. I clienti di vecchia data hanno chiesto più volte un cambio offerta e oggi abbiamo la risposta ufficiale dalla casa.

Il servizio clienti dell’operatore fa sapere che la funzionalità del cambio offerta è in lavorazione, anche se avevano già risposto allo stesso modo a settembre dell’anno scorso con il lancio dell’offerta Illiad Flash 100, un’offerta che molti già clienti desideravano attivare sul proprio numero.

Purtroppo non c’è ancora una data precisa, anzi si dice che il servizio clienti in alcuni casi attivi sulle nuove Sim la nuova promozione Flash 120.